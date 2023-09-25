Совет по интеграции новых регионов России начет работу в ближайшее время

Совет по интеграции воссоединенных с РФ регионов начнет работу в ближайшее время. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в ближайшее время начнет работу Совет по интеграции воссоединенных с РФ регионов. Он был создан в Совете Федерации в конце июля 2023 года.

— В самое ближайшее время начнет работу Совет по интеграции воссоединенных регионов, созданный при нашей палате. Он призван стать главным парламентским штабом по переходу новых регионов на российские стандарты жизни и государственного управления, — заявила Матвиенко.

Как сообщала «КП Донецк», ранее Валентина Матвиенко подчеркнула мужественность и героизм избирателей, журналистов, наблюдателей, полицейских и членов избирательных комиссий в новых регионах во время выборов. Она подчеркнула, что выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли в полном соответствии с российскими законами и при очень высокой явке.

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