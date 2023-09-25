За десять дней от обстрелов ВСУ погибли 12 жителей ДНР, еще 45 получили ранения

В ДНР с 15 по 24 сентября от обстрелов ВСУ погибли 12 мирных жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за десять дней на территории ДНР ранения получили 45 человек. С 15 по 24 сентября в Республике от агрессии украинских боевиков погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в Донецкой Народной Республике от агрессии киевского режима погибли 298 мирных жителей, 1292 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Дарья Морозова добавила, что общее количество гражданских лиц, погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины, составляет 9057 человек, в том числе 230 детей. Ранения различной степени тяжести получили 12 836 человек, включая 822 ребенка.

Напомним, что 25 сентября в результате обстрела со стороны украинских боевиков в Куйбышевском районе Донецка по улице Грекова погиб мужчина 1990 года рождения.

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