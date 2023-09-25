За неделю «Почта Донбасса» доставила более 24 тысяч отправлений

«Почта Донбасса» приняла 1708 почтовых переводов за неделю. Фото: ДАН

С 18 по 24 сентября специалисты «Почты Донбасса» оказали 209 157 услуг жителям ДНР, в том числе доставили более 24 отправлений, а также приняли 76 тысяч платежей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— С 18 по 24 сентября работники почтового ведомства оказали 209157 услуг в отделениях «Почты Донбасса», доставлено 24 546 почтовых отправлений, принято 76 090 платежей, оформлен 41 договор ОСАГО, — заявили в компании.

В пресс-службе почтового оператора добавили, что за неделю сотрудники приняли 1708 почтовых переводов, из них 127 — в другие регионы России. На «Почте Донбасса» за неделю оформили 765 выплат, а также приняли 10 361 почтовый перевод от ОСФР для выплаты регресса и других соцвыплат.

Как сообщала «КП Донецк», ранее в ДНР ввели военную цензуру на почтовые отправления, а также телефонные разговоры. Такое решение принято в рамках режима военного положения, введенного в регионе.

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