ВСУ убили мирного жителя в Куйбышевском районе Донецка

ВСУ убили мужчину в Куйбышевском районе Донецка (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Куйбышевского района по улице Грекова погиб мужчина 1990 года рождения, — заявил мэр.

Градоначальник заявил, что в частном доме на улице Грекова в Куйбышевском районе Донецка повреждены фасад и остекление.

Как сообщала «КП Донецк», украинские боевики за сутки ранили пять мирных жителей ДНР. Повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры в регионе не зафиксировано. Всего за 24 сентября ВСУ 14 раз открыли огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 42 боеприпаса, в том числе с кассетной боевой частью.

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