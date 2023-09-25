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НовостиПолитика25 сентября 2023 6:53

Украинские войска за ночь два раза обстреляли Донецк

Под огнем украинских боевиков ночью 25 сентября оказались три района Донецка
Виктория ПОДАРОВА
За ночь ВСУ дважды атаковали ДНР (архивное фото)

За ночь ВСУ дважды атаковали ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за период с 21:00 24 сентября до 09:00 25 сентября два раза открыли огонь по Донецку. Боевики выпустили по трем районам города шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— За период с 21:00 24 сентября до 9:00 25 сентября территория Донецка два раза подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм, — заявил мэр.

Как сообщала «КП Донецк», украинские боевики за сутки ранили пять мирных жителей Донецкой Народной Республики. За сутки в Республике повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры в регионе не зафиксировано. Всего по региону было выпущено 42 боеприпаса.

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