Украинские войска за ночь два раза обстреляли Донецк

За ночь ВСУ дважды атаковали ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за период с 21:00 24 сентября до 09:00 25 сентября два раза открыли огонь по Донецку. Боевики выпустили по трем районам города шесть артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

— За период с 21:00 24 сентября до 9:00 25 сентября территория Донецка два раза подверглась обстрелам со стороны ВФУ. В направлении Киевского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм, — заявил мэр.

Как сообщала «КП Донецк», украинские боевики за сутки ранили пять мирных жителей Донецкой Народной Республики. За сутки в Республике повреждены семь жилых домов в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры в регионе не зафиксировано. Всего по региону было выпущено 42 боеприпаса.

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