ВСУ за день выпустили по трем районам Донецка 11 снарядов из артиллерии

Территория города Донецка четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за день (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 24 сентября выпустили по трем районам Донецка 11 снарядов из артиллерии, включая два кассетных боеприпаса. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 9:00 до 21:00 24 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка четыре раза подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 11 снарядов калибром 155 мм, из них два кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что в Киевском районе ранены мужчина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения. По улице Артемовской частный дом получил повреждение, а по улице Вахрушева в Куйбышевском районе пострадали многоквартирные дома.

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