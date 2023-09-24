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НовостиПолитика24 сентября 2023 19:21

ВСУ за день выпустили по трем районам Донецка 11 снарядов из артиллерии

Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка за 24 сентября
Владислав ГУЩИН
Территория города Донецка четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за день (архивное фото)

Территория города Донецка четыре раза подверглась обстрелам ВСУ за день (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 24 сентября выпустили по трем районам Донецка 11 снарядов из артиллерии, включая два кассетных боеприпаса. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

- За период с 9:00 до 21:00 24 сентября, по информации СЦКК ДНР, территория города Донецка четыре раза подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского и Куйбышевского районов укронацисты выпустили 11 снарядов калибром 155 мм, из них два кассетного типа, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что в Киевском районе ранены мужчина 1960 года рождения и женщина 1963 года рождения. По улице Артемовской частный дом получил повреждение, а по улице Вахрушева в Куйбышевском районе пострадали многоквартирные дома.

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