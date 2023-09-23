Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 160 артиллерийских снарядов

При обстрелах Республики применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки, 22 сентября, украинские войска сорок раз обстреливали населенные пункты ДНР, выпустив в ее направлении 163 боеприпаса. При этом применялась ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под обстрелами оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район и Донецк. Ранения получили семь мирных жителей региона.

- Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что огнем ВСУ в Республике повреждены 9 жилых домов и 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что днем 22 сентября пятеро жителей получили ранения на остановке общественного транспорта на улице Куйбышева в Донецке. Украинские военные выпустили по мирным жителям кассетные снаряды.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ясиноватой приостановили движение автобусов в Донецк после обстрела ВСУ

В результате обстрела Ясиноватой повреждены автобусы, которые выходят на маршрут Донецк-Ясиноватая (подробнее)