В Минтрансе ДНР заявили, что работу рейса №106 возобновят в сжатые сроки

Автобусы, курсирующие по маршруту №106, повреждены в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ. Фото: Шевченко/ТГ

В пресс-службе министерства транспорта ДНР заявили, что работа маршрута №106 «Донецк-Ясиноватая» будет возобновлена в максимально сжатые сроки. В Минтрасе региона добавили, что прорабатывается возможность аварийной замены автобусов на время их ремонта.

— Автобусы получили повреждения в результате сегодняшнего обстрела ВФУ коммунального предприятия Ясиноватой, в связи с чем с 23 сентября временно приостанавливают обслуживание пассажиров. Минтранс Республики совместно с администрацией города Ясиноватой включился в решение вопроса, — заявили в ведомстве.

Среди возможных вариантов решения проблемы — аварийная замена транспортных средств на время их ремонта.

— Работа 106 маршрута будет возобновлена в максимально сжатые сроки. Предпринимаются все необходимые для этого меры, — подчеркнули в министерстве.

Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрела Ясиноватой ранены два мирных жителя.

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