Денис Пушилин заявил о семи пострадавших жителях ДНР за день

ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР 22 сентября, повреждены девять жилых домов в Горловке и Донецке (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска за 22 сентября ранили семь мирных жителей региона. ВСУ выпустили по Республике 129 боеприпасов, в том числе с кассетной боевой частью.

— Сегодня в результате обстрелов противником территории Республики ранены семь человек. В Куйбышевском районе Донецка кассетными боеприпасами ранения различной степени тяжести получили пять человек. В Ясиноватой обстрелами ранены два человека. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — отметил Пушилин.

Врио Главы Республики добавил, что огнем боевиков были повреждены девять жилых домов в Донецке и Горловке, а также три объекта гражданской инфраструктры.

— Всего противник совершил 40 обстрелов, выпустив по мирным городам и районам Республики 129 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа, — добавил глава региона.

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