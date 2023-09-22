Пожарные МЧС ликвидировали возгорание в Ясиноватой после обстрела со стороны ВСУ

Пожарные ликвидировали огонь в административном здании Ясиноватой (архивное фото). Фото: МЧС ДНР

Пожарные МЧС Донецкой Народной Республики потушили возгорание в административном здании Ясиноватой. Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

— Как только позволила оперативная обстановка для тушения пожара было направлено пожарно-спасательное отделение. Прибыв к месту, огнеборцы установили горение первого этажа двухэтажного административного здания, также огнем был охвачен один легковой автомобиль, — отметили в пресс-службе.

В результате возгорания были уничтожены вещи и мебель внутри здания площадью 60 «квадратов», а также легковой автомобиль. В тушении пожара участвовали 12 спасателей.

Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрела Ясиноватой ранения получили два мирных жителя. Также в городе повреждены автобусы, которые курсируют по рейсу №109 «Донецк-Ясиноватая».

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