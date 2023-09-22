ВСУ выпустили 39 артиллерийских снарядов по пяти районам Донецка за день

ВСУ за день выпустили 39 снарядов по Донецку (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска за 22 сентября 19 раз открыли огонь по Донецку. За период с 09:00 до 21:00 ВСУ выпустили по городу 39 артиллерийских боеприпасов, в том числе десять — с кассетной боевой частью. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.

— В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 39 снарядов калибром 155 мм, из них десять кассетного типа. В Куйбышевском районе ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 и женщина 1957 годов рождения, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что за день при обстрелах ВСУ в Донецке повреждены дома частного сектора по улице Богатырской, многоквартирный жилой домов и административные здания по улице Куйбышева. В Петровском районе по улице Петровского поврежден торговый павильон «Мир-Маг».

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские войска ранили двух мирных жителей Ясиноватой.

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