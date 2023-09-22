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НовостиПолитика22 сентября 2023 19:32

ВСУ выпустили 39 артиллерийских снарядов по пяти районам Донецка за день

Под огнем украинских боевиков 22 сентября оказались пять районов Донецка
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ за день выпустили 39 снарядов по Донецку (архивное фото)

ВСУ за день выпустили 39 снарядов по Донецку (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские войска за 22 сентября 19 раз открыли огонь по Донецку. За период с 09:00 до 21:00 ВСУ выпустили по городу 39 артиллерийских боеприпасов, в том числе десять — с кассетной боевой частью. Об этом заявил глава города Алексей Кулемзин.

— В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов ВСУ выпустили 39 снарядов калибром 155 мм, из них десять кассетного типа. В Куйбышевском районе ранены мужчины 1967, 1984, 1981, 1984 и женщина 1957 годов рождения, — заявил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что за день при обстрелах ВСУ в Донецке повреждены дома частного сектора по улице Богатырской, многоквартирный жилой домов и административные здания по улице Куйбышева. В Петровском районе по улице Петровского поврежден торговый павильон «Мир-Маг».

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские войска ранили двух мирных жителей Ясиноватой.

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