Украинские войска ранили двух мирных жителей Ясиноватой

В результате артиллерийского обстрела ВСУ в Ясиноватой ранены мужчина и женщина (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из артиллерии калибром 155 мм. В результате агрессии ранены два мирных жителя. Об этом заявил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.
— В результате очередного обстрела ВФУ Ясиноватой ранение получили мужчина 1965 и женщина 1978 годов рождения. Молимся за здоровье раненых, — отметил градоначальник.
В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что за 20 минут боевики выпустили по Ясиноватой 13 снарядов. ВСУ открыли огонь по городу со своих позиций в Семеновке. С 18:15 по 18:35 боевики выпустили по Ясиноватой 13 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.
Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек. Боевики обстреляли город снарядами М864 производства США с кассетной боевой частью.
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