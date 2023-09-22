Украинские войска ранили двух мирных жителей Ясиноватой

В результате артиллерийского обстрела ВСУ в Ясиноватой ранены мужчина и женщина (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из артиллерии калибром 155 мм. В результате агрессии ранены два мирных жителя. Об этом заявил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— В результате очередного обстрела ВФУ Ясиноватой ранение получили мужчина 1965 и женщина 1978 годов рождения. Молимся за здоровье раненых, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины подчеркнули, что за 20 минут боевики выпустили по Ясиноватой 13 снарядов. ВСУ открыли огонь по городу со своих позиций в Семеновке. С 18:15 по 18:35 боевики выпустили по Ясиноватой 13 снарядов из артиллерии калибром 155 мм.

Как сообщала «КП Донецк», в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек. Боевики обстреляли город снарядами М864 производства США с кассетной боевой частью.

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