На модернизацию промышленности ДНР направят свыше одного миллиарда рублей

ФРП выделит на развитие промышленности ДНР более одного миллиарда рублей (архивное фото)

Более одного миллиарда рублей выделит Фонд развития промышленности на модернизацию производств в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава Правительства региона Евгений Солнцев.

— На сегодняшний день в Фонд поступило 6 заявок. Половина из них — от предприятий металлообрабатывающей промышленности. Отмечу, что, прежде чем региональный ФРП профинансирует одобренные проекты, с компаниями подпишут договоры, фиксирующие обязательства сторон, — заявил Солнцев.

Премьер-министр ДНР добавил, что сейчас эксперты Фонда развития промышленности рассматривают и другие заявки по организации производства в ДНР.

— Параллельно с ними оценку экспертного совета проходят проекты по организации производства электрощитовой продукции и трансформаторных подстанций, развитию мебельного производства и созданию пищевого производства по переработке и консервированию мясной продукции, — отметил Солнцев.

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