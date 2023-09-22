В пострадавших от боев домах заменят окна Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ясиноватой готовы помочь с восстановлением Авдеевки после ее освобождения от ВСУ. В частности, обеспечить пострадавшие от боевых действий дома новыми стеклопакетами, которые произведут в городе. Об этом сообщил ДАН глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

- Я хочу, чтобы мы не закупали стеклопакеты где-то далеко, чтобы здесь у нас было производство. Это минус траты на логистику, стоимость будет дешевле. Выбито десятки тысяч окон. Плюс мы работаем на перспективу и на Авдеевку, мы понимаем, что там ситуация не лучше, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что учредитель компании «Сфера» из Челябинской области откроет в Ясиноватой современное предприятие по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон, а также производство различного типа металлоконструкций. Такая договоренность была достигнута в ходе рабочих встреч мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко с предпринимателями из Челябинской области.

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