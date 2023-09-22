К 22 годам колонии приговорили боевика «Азова»* за расстрел жителя Мариуполя

Суд признал украинского боевика виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР

Наказание в виде 22 лет колонии строгого режима получил 24-летний стрелок-гранатометчик отдельного отряда специального назначения «Азов»* Андрей Барабанов за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Судом было установлено, что в апреле 2022 года Барабанов находился на боевой позиции в многоквартирном доме по проспекту Победы в Мариуполе, когда увидел идущего по улице гражданского мужчину и открыл по нему огонь из автомата. От полученных ранений житель скончался на месте.

Суд признал украинского боевика виновным в убийстве, совершенном на почве политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Барабанова к 22 годам лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.

Напомним, ранее в ДНР вынесли приговор украинскому пограничнику за расстрел авто с людьми. Его приговорили к пожизненному заключению.

* Запрещенная в России организация

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