К 22 годам колонии приговорили боевика «Азова»* за расстрел жителя Мариуполя

Суд признал украинского боевика виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Фото: Предоставлено Прокуратурой ДНР
Наказание в виде 22 лет колонии строгого режима получил 24-летний стрелок-гранатометчик отдельного отряда специального назначения «Азов»* Андрей Барабанов за расстрел мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщили «КП Донецк» в Прокуратуре Донецкой Народной Республики.
Судом было установлено, что в апреле 2022 года Барабанов находился на боевой позиции в многоквартирном доме по проспекту Победы в Мариуполе, когда увидел идущего по улице гражданского мужчину и открыл по нему огонь из автомата. От полученных ранений житель скончался на месте.
Суд признал украинского боевика виновным в убийстве, совершенном на почве политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.
- С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Барабанова к 22 годам лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - заявили в прокуратуре.
Напомним, ранее в ДНР вынесли приговор украинскому пограничнику за расстрел авто с людьми. Его приговорили к пожизненному заключению.
* Запрещенная в России организация
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