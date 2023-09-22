Народный фронт доставит около 2 тысяч наборов для новорожденных в ДНР

В состав каждого набора войдут пеленки, бутылочки для кормления, смеси, гигиенические наборы и кроватка для новорожденного. Фото: ТГ/Кулемзин

Порядка 2 тысяч наборов для новорожденных вскоре поступят в города Донецкой Народной Республики. Комплекты со всем необходимым для малышей будут доставлены в Горловку, Донецк, Мариуполь, Кировское и другие города региона. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе регионального отделения Народного Фронта.

Там пояснили, что в состав каждого набора войдут пеленки, бутылочки для кормления, смеси, гигиенические наборы и кроватка для новорожденного, в которую трансформируется сам ящик набора. Уже в понедельник активисты движения отправятся в Горловку, после чего привезут такие наборы в другие города Республики.

Сообщается также, что в планы у Народного фронта входит доставка еще 4 тысяч комплектов, куда войдет все необходимое для малышей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке за неделю родились 45 малышей. В столице ДНР на свет появились 24 мальчика и 21 девочка.

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