Первую группу обучившихся водителей автобусов готовят к работе на маршрутах ДНР

Вскоре водители смогут полноценно выйти на работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первую группу водителей, которых бесплатно переобучили на категорию «Д», готовят к работе на городских маршрутах в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.

Там уточнили, что выпускники обучающих курсов перешли к финальной части - а именно сдаче экзаменов в МРЭО ГИББД города Таганрога. Там их ждет процесс прохождения практической и теоретической части, после чего они уже смогут полноценно выйти на работу.

- Запущен процесс трудоустройства водителей на муниципальные транспортные предприятия Донецка, Мариуполя и других городов, - заявили в министерстве.

Сообщается также, что всего на базе учебного центра ФАУ «РосКапСтрой» прошли обучение двенадцать человек. Сейчас их знакомят с условиями и процессом работы на действующих муниципальных предприятиях ДНР, где им предстоит работать под руководством наставников.

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