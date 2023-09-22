В ДНР состоялось первое заседание президиума Народного Совета. Фото: Народный Совет ДНР

В Донецкой Народной Республике состоялось первое заседание президиума Народного Совета, где рассмотрели кандидатуры на должность Главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

- Сегодня, 22 сентября, состоялось первое заседание Президиума Народного Совета Донецкой Народной Республики, в ходе которого были рассмотрены вопросы подготовки пленарного заседания. Рассмотрены представления Президента Российской Федерации Владимира Путина о кандидатурах на должность Главы ДНР, - отмечают в пресс-службе.

Там добавили, что Председатель Народного Совета ДНР Артем Жога в начале заседания обратился к членам Президиума работать эффективнее ради жителей Республики и Отечества. Так как на них возложена важная задача.

- Сегодня на нас с вами возложена важная задача – не просто координировать работу парламента, но и делать это качественно и оперативно, – начал заседание спикер парламента.

Напомним, что на первом заседании Народного Совета ДНР председателем законодательного органа региона избрали Артема Жогу. Командира батальона «Спарта» избрали Председателем НС единогласно.

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