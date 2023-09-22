В Торезе задержали двух подростков, промышлявших угоном мопедов

Несовершеннолетним подельникам грозит лишение свободы сроком до пяти лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Торезе в течение месяца произошла серия краж мототранспорта. Как выяснилось, угоном мопедов промышляли двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по ДНР.

В первый раз сообщники обратили внимание на припаркованный у подъезда мопед Honda, который им удалось «увести» из поля зрения установленной на доме видеокамеры. Спустя две недели похитили другой мопед во дворе многоэтажки, перерезав трос, которым тот крепился к ограждению. В третий раз подельники «обнесли» территорию охраняемой стоянки. Приятели прорезали отверстие в металлической сетке забора и выкатили через него дорогой питбайк и еще один мопед.

- Чтобы хозяин не опознал свое транспортное средство, подростки сняли с питбайка опознавательные наклейки и разъезжали по городу на ворованном транспорте, - рассказали в министерстве.

Полицейские заприметили угонщиков в центре города, когда те припарковались на похищенном питбайке возле магазина. Теперь «любителям покататься» грозит до пяти лет тюрьмы. А похищенные ими транспортные средства вернут владельцам.

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