В Горняцком районе Макеевки водитель насмерть сбил пожилого пешехода

Вечером 21 сентября в Макеевке произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Фото: МВД по ДНР

Вечером 21 сентября в Макеевке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 60-летний пешеход. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

В обстоятельствах случившегося разбирались правоохранители. Предварительно установлено, что в 21:25 в Горняцком районе города 23-летний водитель автомобиля Toyota Camry возле остановки общественного транспорта «Автобаза Макеевуголь» сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С полученными в результате ДТП травмами 60-летний пешеход был доставлен в больницу, где впоследствии скончался, - рассказали в ведомстве.

В министерстве также добавили, что в целом за прошедшие сутки на автодорогах региона произошло 5 ДТП с пострадавшими, в результате которых один человек погиб и шестеро получили травмы. Также были зарегистрированы 10 автопроисшествий без пострадавших.

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