Специалисты повысили надежность водоснабжения центральных районов Донецка

Работники филиала «Донецкое ПУВКХ» отремонтировали задвижки диаметрами 800 и 1000 мм на магистральном водоводе. Фото: Минстрой ДНР

В Донецке повысили надежность водоснабжения центральных районов города. Для этого специалисты выполнили ряд ремонтных работ. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что 20 сентября работники филиала «Донецкое ПУВКХ» отремонтировали задвижки диаметрами 800 и 1000 мм на магистральном водоводе Центрального водопроводного узла. За сутки бригада в составе семи человек при помощи 4 единиц спецтехники выполнила демонтаж плит перекрытия здания камеры переключений, произвела ревизию и ремонт задвижек вместе с заменой кронштейнов, шпинделей и ходовых гаек.

- Мероприятие повысило надежность оказания услуг по водоснабжению центральных районов города Донецка, - заявили в Минстрое ДНР.

Тем временем в Республике прорабатывают варианты перехода к круглосуточной подаче воды в Шахтерске. Сейчас город получает 40% воды от тех объемов, которые были до весны 2022 года, когда украинская сторона перекрыла канал «Северский Донец - Донбасс».

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