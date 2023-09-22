Новая спортивная площадка с искусственным полем появилась в поселке Зуевка в ДНР

Для проведения игр в темное время суток к площадке подвели освещение. Фото: Минспорта ДНР

Новая спортивная площадка с искусственным полем появилась в поселке Зуевка, расположенном в восточной части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в региональном Министерстве молодежи, спорта и туризма.

В ведомстве уточнили, что на новой площадке можно будет играть в футбол и баскетбол. Для проведения игр в темное время суток строители подвели к объекту освещение.

Отмечается также, что работы выполнены силами специалистов из Нижегородской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Левобережном районе Мариуполя строители из Тульской области благоустроили 4 детские площадки. На каждой из них установили игровое и спортивное оборудование, а также новые качели и специальное покрытие.

Тем временем в Шахтерске к началу 2024 года планируют запустить в работу плавательный бассейн. Единственный в Шахтерске бассейн находится в спорткомплексе «Олимп», который пострадал от обстрелов летом 2014 года.

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