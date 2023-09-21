Самара капитально отремонтировала школу в Снежном

Специалисты расписали стены одной из школ в центре Снежного. Фото: Минобрнауки ДНР
Строители из Самарской области завершили ремонт одной из центральных школ Снежного. В образовательном учреждении восстановили кровлю, заменили окна и двери, а также расписали стены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
— Общая площадь объекта — 7 215 м². Специалисты региона-шефа выполнили капитальный ремонт кровли, заменили окна и двери, а также восстановили системы отопления, водоснабжения и канализации. Стены классов, коридоров и спортивных залов школы расписали, — отметили в министерстве.
Как сообщала «КП Донецк», ранее Московская область восстановила специализированную школу в Мариуполе: строители восстановили кровлю и конструктивные элементы здания, обновили коммуникации. Министр ЖКХ Подмосковья заявил, что обновленная школа в Мариуполе будет оснащена современным оборудованием.
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