В ДНР учреждена юбилейная медаль в честь первой годовщины принятия региона в РФ

В регионе учреждена юбилейная медаль, посвященная годовщине принятия в РФ ДНР Донецкой Народной. Фото: ТГ/ Пушилин

В Донецкой Народной Республике учреждена юбилейная медаль в честь первой годовщины принятия региона в Российскую Федерацию. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- У нас в регионе учреждена юбилейная медаль, посвященная годовщине принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что большое количество людей принимало участие в возвращении Донбасса домой. Поэтому будет справедливо получить им награду в честь такого исторического события.

Согласно указу № 361, который подписал Денис Пушилин, юбилейную медаль изготавливают из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 миллиметра. На аверсе расположен двуглавый орел со щитом, в поле которого изображен архистратиг Михаил.

Напомним, что 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. Уже 2 октября Конституционный суд России признал данные документы законными.

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