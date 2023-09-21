В ДНР учредили юбилейную медаль, посвященную годовщине принятия Республики в РФ

В регионе учредили новую награду в честь важного исторического события. Фото: ТГ/Пушилин

В ДНР учредили юбилейную медаль, посвященную годовщине принятия региона в состав Российской Федерации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что этой медалью наградят тех, чьи значительные заслуги способствовали принятию Донецкой Народной Республики в Россию.

- Возвращение Донбасса домой - это огромные усилия большого количества людей, и будет справедливо им получить награду в честь такого исторического события, - заявил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная Дума поддержала закон об установлении Дня воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября. Накануне президент РФ Владимир Путин внес в парламент законопроект, предполагающий ввести новую памятную дату - 30 сентября - как День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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