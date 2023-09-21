В ДНР создали комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения

В регионе разработают программы по предупреждению аварийности на дорогах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР учредили комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Денис Пушилин. Документ уже опубликован на официальных ресурсах.

В нем говорится, что новая комиссия будет координировать работу по подготовке предложений и определению приоритетов безопасности дорожного движения в регионе. А конкретнее, будет организовано функционирование федеральной системы обеспечения безопасности движения в Донецкой Народной Республике. Для этого специалисты проведут анализ аварийности на местных дорогах и их причин, после чего разработают программы по предупреждению аварий.

Председателем комиссии назначен Глава ДНР, а задачи заместителей будут выполнять вице-премьер, министр транспорта и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по ДНР. Всего в составе комиссии значатся 17 человек.

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