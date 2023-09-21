Регионы-шефы восстанавливают центр занятости в Волновахе ДНР

Регионы-шефы восстанавливают центр занятости в Волновахе. Фото: Республиканский Центр занятости ДНР

Специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа и Челябинской области завершают работы по ремонту и восстановлению Волновахского районного центра занятости, которое пострадало во время боевых действий весной прошлого года. Об этом сообщает Республиканский Центр занятости ДНР.

- Еще на стадии проекта были приняты новые архитектурные решения: так у здания появилась двускатная кровля, пандус и отдельный вход, а также раскладной внутренний пандус, которые обеспечат доступ к услугам в сфере занятости малоподвижным группам населения, - отмечают в центре.

Там добавили, что на данный момент специалисты проводят внутреннюю реконструкцию помещения. До конца 2023 года объект начнет свою работу.

Напомним, что Челябинская область планирует восстановить здание пенсионного фонда в Волновахе до конца 2023 года. На объекте работают как представители Южного Урала, так и местные специалисты.

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