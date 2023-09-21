В Волновахе нетрезвая парочка ночью угнала автомобиль

Полицейские задержали жителей Волновахи за угон машины. Фото: МВД по ДНР

В Волновахе сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину и его 41-летнюю сожительницу, которые ночью угнали чужой автомобиль. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Как выяснилось, накануне вечером 53-летний хозяин автомобиля ВАЗ-21114 оставил свою машину недалеко от кафе, предварительно закрыв ее ключом. В это время в нежилом доме неподалеку выпивала парочка сожителей и решила в три часа утра пойти набрать из колодца воды. Когда возвращались обратно, то увидели, что в припаркованном возле кафе автомобиле приоткрыто окно. Недолго думая, мужчина с женщиной угнали машину.

- Подельники на чужом автомобиле ездили по населенным пунктам Волновахского района и были задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в МВД.

Теперь злоумышленники предстанут перед судом. Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

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