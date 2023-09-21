В селе Дмитровка под Шахтерском приступили к установке газовой котельной

Современная газовая котельная начнет без перебоев подавать тепло в школу 15 октября. Фото: Администрация города Шахтерска

В селе Дмитровка Шахтерского муниципалитета приступили к установке первой газовой котельной блочно-модульного типа. Об этом сообщили в администрации города Шахтерска в ДНР.

Там уточнили, что котельную приобрели благодаря помощи Сахалинской области. Она будет отапливать одно из учебных заведений в селе.

- На объекте установили сети газоснабжения, которые протянули к школе. В перспективе рассматривается возможность о подключении к ним других сельских объектов, - рассказали в мэрии.

Сообщается также, что специалисты уже смонтировали оборудование на подготовленном бетонном фундаменте.

- Современная газовая котельная начнет без перебоев подавать тепло в школу 15 октября, - заявили в администрации города Шахтерска.

Тем временем в Горловке к отопительному сезону подготовили 2911 жилых многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы, котельные и другую инфраструктуру.

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