В селе Дмитровка под Шахтерском приступили к установке газовой котельной

Современная газовая котельная начнет без перебоев подавать тепло в школу 15 октября. Фото: Администрация города Шахтерска
В селе Дмитровка Шахтерского муниципалитета приступили к установке первой газовой котельной блочно-модульного типа. Об этом сообщили в администрации города Шахтерска в ДНР.
Там уточнили, что котельную приобрели благодаря помощи Сахалинской области. Она будет отапливать одно из учебных заведений в селе.
- На объекте установили сети газоснабжения, которые протянули к школе. В перспективе рассматривается возможность о подключении к ним других сельских объектов, - рассказали в мэрии.
Сообщается также, что специалисты уже смонтировали оборудование на подготовленном бетонном фундаменте.
- Современная газовая котельная начнет без перебоев подавать тепло в школу 15 октября, - заявили в администрации города Шахтерска.
Тем временем в Горловке к отопительному сезону подготовили 2911 жилых многоквартирных домов, а также объекты социальной сферы, котельные и другую инфраструктуру.
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