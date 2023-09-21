В Куйбышевском районе Донецка из-за прямого попадания снаряда загорелся дом

Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Фото (архив): ТГ/Приходько

Сотрудники МЧС потушили пожар, возникший в частном доме из-за обстрела. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по ДНР.

Там уточнили, что в Куйбышевском районе Донецка по улице Тимура снаряд ВСУ попал в частный жилой дом. Тот загорелся.

- По прибытии сотрудники МЧС установили горение кровли жилого дома на площади 0,5 кв. метров. Причиной послужило попадание взрывоопасного предмета, - заявили в спасательной службе.

Сообщается, что пожар удалось ликвидировать менее чем за полчаса после поступившего на дежурную линию звонка.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки спасатели ликвидировали 56 пожаров на территории Донецкой Народной Республики. Два возгорания произошли вследствие попадания взрывоопасных предметов. От ВОП в Куйбышевском районе Донецка в частном доме огнем было уничтожено кровля, перекрытие, вещи и мебель.

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