В Енакиево завершают первый этап восстановления разрушенного обстрелом лицея

Восстановительные работы в лицее начались этим летом. Фото: ТГ/Солнцев

В Енакиево завершают первый этап восстановления лицея информационных технологий, пострадавшего в феврале от обстрела ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он напомнил, что из-за прямого попадания снаряда из РСЗО HIMARS в лицее были полностью разрушены учебные корпуса, а также актовый и спортивный залы. Отремонтировать здание взялись специалисты из Ленинградской области, которые сначала провели глубокое обследование состояния учреждения и разделили работы по его восстановлению на три этапа.

- Первый уже практически завершен. Строители заменили окна в учебном корпусе (он пострадал в меньшей степени), обустроили откосы, демонтировали металлоконструкции кровли спортивного блока, - заявил премьер.

Сообщается также, что на втором этапе ремонтных работ планируется восстановить крышу здания, установить окна и закрыть тепловой контур еще на двух корпусах. Третий этап завершится открытием лицея 1 сентября 2024 года.

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