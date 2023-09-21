Украинские войска с ночи выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по Донецку

За ночь территория Донецка трижды подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Фото: СЦКК ДНР

В ночь на четверг 21 сентября украинские войска выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по ряду районов Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что за указанное время территория Донецка трижды подверглась обстрелам со стороны ВСУ.

- В направлении Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 11 снарядов калибром 155 мм, - написал мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погибла женщина в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском, Буденновском и Киевском районах столицы ДНР. Огнем ВСУ в Республике были повреждены восемь жилых домов, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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