Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» артистке муздрамы Донецка

Мария Марченко получила звание «Заслуженный артист РФ». Фото: пресс-служба театрального фестиваля им. Н. Х. Рыбакова

Актрисе Донецкого музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Марии Марченко присвоено звание «Заслуженный артист РФ». Шесть лет назад, в 2017 году, артистка получила звание «Заслуженный артист ДНР». Об этом Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе театра.

— В послужном списке Марии Марченко более пятидесяти разноплановых ролей, огромная галерея комедийных, драматических и острохарактерных образов. Преемница мэтров Донецкой муздрамы, она всецело посвятила себя родному театру, — цитируют в пресс-службе муздрамы слова генерального директора-художественного руководителя учреждения Натальи Волковой.

Мария Марченко с 1997 года работает в Донецком музыкально-драматическом театре. В 2023 году она стала лауреатом премии Г. Р. Державина «За сохранение традиций русской театральной школы».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около 100 школьников из Ясиноватой отправятся на учебу в Челябинскую область

Детям из прифронтового города ДНР предоставят возможность полноценно обучаться вместе со сверстниками (подробнее)