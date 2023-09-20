ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Донецке

ВСУ открыли огонь по Донецку около 19:50 (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку одну противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Военные эксперты СЦКК ДНР добавили, что ракета была выпущена по Донецку около 19:30.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка. Ребенок 2010 года рождения получил контузию в легкой форме, его родители отказались от госпитализации. В районе были повреждены две школы — № 85 и № 220 на улицах Кирова и Дагестанской. Вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому району десять артиллерийских снарядов калибром 155 мм.

Тем временем за сутки МЧС ДНР обнаружили и уничтожили более 41 взрывоопасный предмет. Сотрудники МЧС 17 раз за сутки привлекались для обследования территории региона.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Никитовскому району Горловки

Украинские боевики выпустили десять ракет из РЗСО по Горловке из района населенного пункта Щербиновка (подробнее)