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НовостиОбщество20 сентября 2023 16:32

Артем Жога единогласно избран Председателем народного Совета ДНР

Жогу единогласно избрали Председателем НС ДНР на первом заседании
Виктория ПОДАРОВА
Артем Жога избран главой НС на первом же заседании законодательного органа. Фото: «ЕР» ДНР

Артем Жога избран главой НС на первом же заседании законодательного органа. Фото: «ЕР» ДНР

На первом заседании Народного Совета ДНР председателем законодательного органа региона избрали Артема Жогу. Командира батальона «Спарта» избрали Председателем НС единогласно. Об этом заявили в пресс-службе донецкого отделения политической партии «Единая Россия».

— Велика вероятность, что Донецкая Народная Республика станет первым, а, может, и единственным регионом Российской Федерации, где главный законодательный орган возглавляет самый настоящий комбат, — заявили в «ЕР». — Мы от всего сердца поздравляем Артема Владимировича и желаем ему новых побед!

Как сообщала «КП Донецк», кандидатуру Артема Жоги на пост главы НС выдвинули путем тайного голосования во время третьего этапа I конференции Донецкого отделения партии «Единая Россия». Денис Пушилин поддержал его кандидатуру, подчеркнув, что в органах власти региона обязательно должны быть защитники Донбасса.

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