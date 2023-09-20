Артем Жога единогласно избран Председателем народного Совета ДНР

Артем Жога избран главой НС на первом же заседании законодательного органа. Фото: «ЕР» ДНР

На первом заседании Народного Совета ДНР председателем законодательного органа региона избрали Артема Жогу. Командира батальона «Спарта» избрали Председателем НС единогласно. Об этом заявили в пресс-службе донецкого отделения политической партии «Единая Россия».

— Велика вероятность, что Донецкая Народная Республика станет первым, а, может, и единственным регионом Российской Федерации, где главный законодательный орган возглавляет самый настоящий комбат, — заявили в «ЕР». — Мы от всего сердца поздравляем Артема Владимировича и желаем ему новых побед!

Как сообщала «КП Донецк», кандидатуру Артема Жоги на пост главы НС выдвинули путем тайного голосования во время третьего этапа I конференции Донецкого отделения партии «Единая Россия». Денис Пушилин поддержал его кандидатуру, подчеркнув, что в органах власти региона обязательно должны быть защитники Донбасса.

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