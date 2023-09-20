В ДНР возобновят рейсы по маршруту Донецк—Еленовка

В ДНР возобновят работу маршрута, который свяжет Донецк и Еленовку (архивное фото). Фото: Минтранс региона

В Донецкой Народной Республике решили возобновить работу маршрута №197. Ранее рейсы отменили из-за неисправности автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.

— Учитывая высокую социальную значимость маршрута, сотрудниками Минтранса оперативно был подобран новый перевозчик, который в настоящее время оформляет необходимые разрешительные документы для обслуживания маршрута, — заявили в ведомстве. — Одновременно разрабатывается расписание рейсов. Работа маршрута будет возобновлена в ближайшее время.

В Минтрансе Республики добавили, что ведомство прорабатывает возможность запуска дополнительных маршрутов из Донецка в Волноваху и Докучаевск.

Как сообщала «КП Донецк», еще два городских маршрута Донецка перевели на оплату картой «Тройка». Бесконтактная система оплаты начала работать в троллейбусах и автобусах 4 и 7 маршрутов.

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