Московская область заканчивает ремонт котельных в пяти районах Донецка

Продолжается подготовка к отопительному сезону в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Московские специалисты продолжают подготовку к отопительному сезону в Донецке. На данный момент в пяти районах города специалисты проводят ремонт котлов, запорной арматуры, внешнего и теплового контура. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- Благодаря усилиям шефа-региона города Москвы в котельных проводится замена устаревшего оборудования. Ремонт котлов, запорной арматуры, внешнего и теплового контура, баков запаса воды – это только малая часть колоссальной работы по восстановлению, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что план по ремонту на 2023 год регион-шеф уже практически выполнил. Сейчас остались лишь небольшие нюансы, которые будут решены в ближайшее время. Также мэр Донецка поблагодарил команду из Москвы за проделанную работу и за заботу о дончанах.

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