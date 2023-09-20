В Мариуполе на мини-заводах по производству бетона установили пылеуловители

Мариупольские заводы по производству бетона неукоснительно выполнили рекомендации экологов. Фото: Администрация города Мариуполя

Мини-заводы по производству бетона в Мариуполе установили новое пылеулавливающее оборудование. Такие рекомендации поступили им от экологов. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили, что недавно специалисты отдела экологии горадминистрации встретились с руководством мини-завода, находящегося недалеко от пригородной автостанции. Жители расположенных рядом новостроек жаловались на едкий запах и пыль со стороны завода.

- После обследования производства мы настоятельно рекомендовали руководству предприятия незамедлительно оснастить мощности системами очистки. Буквально на следующий день на заводе были установлены пылеуловители мокрого типа и другие очистительные сооружения, - рассказала начальник отдела экологии Валерия Ускова.

Сообщается также, что экологи на постоянной основе проводят профилактическую работу с представителями работающих в Мариуполе предприятий, чтобы снизить экологическую нагрузку и повысить комфортность проживания жителей в портовом городе.

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