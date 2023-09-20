В Мариуполе обсудят организацию тренировок в восстановленном СК «Ильичевец»

График занятий в отремонтированном спорткомплексе утвердят совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР. Фото: Минстрой ДНР

В Мариуполе обсудят вопрос организации спортивных занятий в восстановленном СК «Ильичевец». Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он уточнил, что на утреннем совещании в горадминистрации основное внимание посвятили подготовке к предстоящему Штабу по восстановлению Мариуполя. Обсуждались темы, которые будут рассмотрены в ходе его проведения.

- Также поднимем вопрос организации тренировок воспитанников спортшкол Мариуполя в восстановленном СК «Ильичевец». Совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР необходимо разработать и утвердить график занятий, чтобы все дети имели равный доступ к обновленному спорткомплексу, - заявил Моргун.

Напомним, ранее сообщалось, что занятия спортом в мариупольском «Ильичевце» возобновятся уже этой осенью. Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев лично проверил ход восстановления спорткомплекса.

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