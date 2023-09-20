ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Никитовскому району Горловки

ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Горловке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Никитовскому району Горловки. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций в районе населенного пункта Щербиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» поселок Зайцево (Никитовский район Горловки). В результате этого ракетного удара зафиксировано возгорание дома по улице Румянцева, 52.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Донецка сообщил, что от обстрела ВСУ в Кировском районе ранен мужчина

Алексей Кулемзин заявил, что в Кировском районе Донецка в многоквартирных жилых домах повреждены кровля и остекление (подробнее)