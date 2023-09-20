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НовостиПолитика20 сентября 2023 9:50

ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Никитовскому району Горловки

Украинские боевики выпустили десять ракет из РЗСО по Горловке из района населенного пункта Щербиновка
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Горловке (архивное фото)

ВСУ выпустили десять ракет из РЗСО по Горловке (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня по Никитовскому району Горловки. Украинские боевики ввели огонь со своих позиций в районе населенного пункта Щербиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:45 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район), выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу из РСЗО БМ-21 «Град» поселок Зайцево (Никитовский район Горловки). В результате этого ракетного удара зафиксировано возгорание дома по улице Румянцева, 52.

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