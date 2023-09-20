Еще два городских маршрута перевели на оплату картой «Тройка» в Донецке

С 20 сентября еще два муниципальных маршрута Донецка перейдут на бесконтактную систему оплаты проезда Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Еще два городских маршрута переведут на бесконтактную оплату проезда в Донецке. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что с 20 сентября в троллейбусах и автобусах 4 и 7 маршрутов проезд можно будет оплатить картой «Тройка».

- Теперь картой «Тройка» можно оплатить проезд еще на двух донецких маршрутах. С 20 сентября муниципальные маршруты Донецка № 4 и № 7 (троллейбусы и автобусы) переходят на бесконтактную систему оплаты проезда картой «Тройка», - заявили там.

В министерстве отметили, что таким образом, на сегодняшний день произвести оплату транспортной картой в Донецке можно будет на маршрутах 2, 4, 7 и 17.

Сообщается также, что для дончан будут открыты дополнительные пункты продажи и пополнения карт - на рынках «Ж/Д Альянс», «Железнодожный», «Покровский», «Майский», «Боссе», «Мирный» и «Щетинина».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке появились семь дополнительных точек продаж карты «Тройка»

Два муниципальных маршрута Донецка переходят на бесконтактную систему оплаты (подробнее)