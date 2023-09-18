Обещавшую помочь в обналичивании карт мошенницу задержали в Харцызске

В ходе розыскных мероприятий оперативники задержали 32-летнюю подозреваемую. Фото: МВД по ДНР

В Харцызске полицейские задержали 32-летнюю ранее судимую местную жительницу за мошеннические действия. Женщина обманным путем завладела чужими деньгами и банковской картой. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

Как выяснилось, злоумышленница убедила малознакомую девушку передать ей банковскую карту, пообещав помочь той в обналичивании денежных средств. Однако после того, как деньги уже были сняты, мошенница не вернула их законной владелице.

- Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Теперь в отношении злоумышленницы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с выплатой штрафа.

Напомним, ранее правоохранители задержали в Мариуполе 33-летнего мужчину, который похитил скутер стоимостью 85 тысяч рублей. Вора задержали при передвижении на похищенном скутере.

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