В Шахтерске планируют установить новую электроподстанцию летом 2024 года

В текущем году в Шахтерском районе силами Сахалинской области установили 10 современных комплектных трансформаторных подстанций. Фото (архив): Минуглеэнерго ДНР

Специалисты из Сахалинской области планируют запустить новую подстанцию в городе Шахтерск в ДНР. Об этом сообщили в местной администрации.

Там уточнили, что современная подстанция запитает весь частный сектор, расположенный за железной дорогой, а также больницу, поликлиники и административные здания города.

- Строительство объекта войдет в план 2024 года, - процитировали в мэрии слова руководителя Дирекции по реализации программ в сфере ЖКХ Сахалинской области Алексея Баженова.

Сообщается также, что новая электроподстанция сможет заменить устаревшую, установленную еще со времен 1944 года. Сейчас действующая трансформаторная подстанция обеспечивает электроэнергией более 15 тысяч потребителей в старой части города. Вскоре ее планируют обесточить, чтобы приступить к работам. И уже летом 2024 года в Шахтерске заработает новый объект.

Напомним, ранее сообщалось, что Сахалинская область помогла запустить в эксплуатацию три современных комплектных трансформаторных подстанции в Шахтерске. Замена КТП прошла без изменений мощности, но с улучшением качества подаваемой электроэнергии.

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