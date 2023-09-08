Глава Минкультуры пригласил жителей ДНР на выставку «Память Победы»

Выставку можно увидеть в Музее трудовой доблести Донбасса на улице Ленина, 61. Фото: Желтяков/ТГ

Исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков пригласил всех жителей региона посетить выставку «Память Победы». Экспозиция, которая насчитывает 70 полотен, открылась сегодня в Макеевке. Выставка посвящена теме освобождения Донбасса и восстановления региона после Великой Отечественной войны.

— Выставка подготовлена силами Донецкого республиканского художественного и Донецкого республиканского краеведческого музеев. На экспозиции представлено более 70 картин. Дополнением выставки «Память Победы» стало открытие экспозиции «Женщины, поднявшие Донбасс», на которой представлены материалы, отражающие подвиг женщин-горнячек, — заявил глава Минкультуры.

Желтяков добавил, что выставка открыта в Макеевке по адресу: улица Ленина, 61 в Музее трудовой доблести Донбасса. Она подготовлена силами сотрудников Краеведческого и Художественного музеев Донецка.

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