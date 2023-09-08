В ДНР на 50% уменьшилось число нарушений в работе общественного транспорта

Ранее специалисты Минтранса провели рейды на автостанциях Донецка, Макеевки, Тореза и других городов ДНР. Фото: Минтранс ДНР

Глава министерства транспорта ДНР провел совещание с представителями Минтруда и соцполитики, местных администраций и транспортных предприятий региона. Артем Бафанов заявил о существенном улучшении работы транспорта после рейдов по автостанциям.

— Если в июне, когда мы по поручению врио Главы ДНР Дениса Пушилина только начали мониторинг работы общественного транспорта, специалисты Минтранса выявляли нарушения в 60-80% от количества проверенных автобусов, то на сегодня этот показатель снизился до 10-20%, — заявил глава Минтранса ДНР.

Бафанов подчеркнул, что министерство прорабатывает новый механизм компенсации льготного проезда перевозчикам. Он ляжет в основу нормативно-правового акта ДНР.

— Необходимо будет предусмотреть вопросы учета количества льготных поездок, размера компенсации, разработки индивидуальной льготной транспортной карты, установки специального оборудования в транспортных средствах для безналичной оплаты проезда, — добавил министр.

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