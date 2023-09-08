В Мариуполе наладили бесперебойное производство бетона

Четыре бетонные установки в Мариуполе выдают 2000 «кубов» бетона в сутки. Фото: ВСК Минобороны РФ

В Мариуполе наладили круглосуточное бесперебойное производство бетона. Строительный материал изготавливают из сырья, которое добывают на карьерах ДНР. Четыре модульные бетонные установки в Мариуполе позволяют выдавать 2000 «кубов» стройматериала в сутки. Об этом сообщили в Военно-строительной компании Минобороны России.

— Растворобетонные установки развернули в Мариуполе в июне 2022-го, перед стартом крупномасштабного строительства. На сборку модулей ушло всего 10 дней. При помощи одного монтажного крана это сделали 10 человек. Любую из установок можно снова оперативно разобрать и передислоцировать. Площадь одного завода около 100 м², а общей занимаемой территории — около 2 га. Заводы рассчитаны на круглогодичное использование, — отметили в компании.

В ВСК подчеркнули, что готовую продукцию строители использовали для возведения жилых домов, школы и детского сада в микрорайоне Невский. Сейчас бетон местного производства используют для строительства Нахимовского военно-морского училища.

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