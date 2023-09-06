В Минтрансе заявили о ремонте нескольких региональных трасс в ДНР

Специалисты уже отремонтировали дорожное полотно и сейчас приводят в порядок обочины (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике продолжается восстановление региональных дорог. Сейчас дорожники заканчивают ремонт на участках автодорог «Донецк-Новоазовск-Седово», «Мариуполь – Урзуф» и «Розовка – Богдановка». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

— Восстановлено 7,6 км дорожного покрытия на участке автомобильной дороги «Донецк-Новоазовск-Седово» от Тельманово до Новоазовска. По автомобильной дороге местного значения «Мариуполь – Урзуф» ремонт выполнен на участке протяженностью более 16 км, — отметили в ведомстве.

Специалисты завершили ремонт дорог и сейчас занимаются благоустройством обочин. Также дорожники отремонтировали 5,2 км полотно на дороге местного значения «Розовка – Богдановка».

Напомним, что ранее специалисты за короткий срок отремонтировали аварийную дорогу в Амвросиевском районе Республики. В администрации заверили, что безопасному проезду транспорта больше ничего не угрожает.

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