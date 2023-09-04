За пять дней досрочных выборов явка избирателей в ДНР составила 42,22%

В ДНР продолжаются выборы в депутаты Народного Совета и горсовета Донецка (архивное фото) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За пять дней с начала досрочных выборов депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики явка избирателей составила 42,22%. Об этом сообщили в центральной избирательной комиссии России.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 18:00 4 сентября явка на выборы депутатов в Народный Совет составила 42,22%. 42,72% избирателей приняли участие в выборах депутатов городского совета Донецка.

Напомним, что ранее временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о полной готовности Республики к основному дню голосования 10 сентября. Ранее в ДНР отметили активность жителей на выборах депутатов парламента и в органы местной власти. В некоторых районах Республики члены комиссии обходят избирателей по квартирам и домам из соображений безопасности.

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