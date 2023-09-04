ВСУ обстреляли центр Донецка боеприпасами иностранного происхождения

Надписи на фрагментах боеприпасов говорят о иностранном происхождении снарядов ВСУ. Фото: СЦКК ДНР

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявили, что на месте обстрела в центре Донецка нашли снаряды ВСУ с латинскими надписями. Фрагменты взрывателя с надписями на латинице могут свидетельствовать об иностранном происхождении боеприпасов.

— На месте обстрела найдены фрагменты взрывателя к артиллерийскому снаряду 152 мм с надписями на латинице, что отчетливо видно на соответствующем фото. Данный факт может указывать на иностранное происхождение, как минимум, фрагментов примененных противником боеприпасов-взрывателей, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что украинские войска вели огонь с позиций, расположенных в районе населенных пунктов Новобахмутовка и Галицыновка. По состоянию на 21:00 известно о двух пострадавших в результате обстрела — женщине 1949 года рождения и подростке 2006 года рождения.

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