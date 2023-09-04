Строители из Санкт-Петербурга полностью воссоздадут облик здания драмтеатра в Мариуполе

Мариупольский драмтеатр восстановят, сохранив исторический облик. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Специалисты Санкт-Петербурга восстановят здание драмтеатра в Мариуполе, придав ему исторический облик. Строители полностью восстановят знаковое здание в приморском городе, вплоть до лепнины. Об этом сообщили в администрации северной столицы.

— Во время городских боев весной 2022 года драмтеатр и Театральный сквер получили тяжелые повреждения. Здание было разрушено со всех сторон, казалось, что отремонтировать старый театр невозможно, а можно только снести. Инженеры, архитекторы и строители из Санкт-Петербурга пришли на помощь городу побратиму, чтобы вновь возродить историческое здание, — отметили в администрации.

Сейчас строители возводят новый фундамент театра.

Мариупольский драмтеатр — символ города, одно из знаковых мест. Его построили в 1960 году.

Ранее в строительной компании «Модуль-центр» заявили, что все восстановительные работы театра планируют завершить до конца 2025 года.

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